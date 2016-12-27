Передані терористами полонянки – насправді завербовані сепаратистки, – блогер

Дві полонянки, які сьогодні за сприяння Надії Савченко бойовики передали українській стороні, насправді є завербованими сепаратистками.

В цьому переконує блогер Мирослав Олешко і наводить докази.

Відомо, що Ольга Сворак є журналістом з Івано-Франківська, яка у 2015 році поїхала на окуповану частину Луганщини до свого хлопця, який воює на боці терористів.

Також друзях журналістки блогер знайшов скандально відомого журналіста з Івано-Франківська Руслана Коцабу. Минулого року його затримали за підозрою у державній зраді, однак згодом апеляційний суд його виправдав.

Як стверджує Олешко, у жовтні 2015 року журналістка зі своїм хлопцем-терористом їздила в окупований Крим. На фото вона з чоловіком, на грудях якого помітно значок "Новоросія".

Ще одну полонену звуть Анжеліка Преснякова також викликала підозри у блогера. Про неї, окрім того, що була суддею в Новоазвоска, більше нічого не відомо. Дочка Преснякової Олена Ярова зараз живе в Донецьку.

Сестра судді, Світлана Ємельянова, окуповане місто Новоазовськ вважає Росією та активно постить картинки про терористів. Її донька живе у російському Ростові.

Нагадаємо, бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. Звільнені жінки заявили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними