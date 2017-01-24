Перевізники масово піднімають ціни на проїзд по всій країні

По всій Україні зростає вартість проїзду. Деякі маршрути вже подорожчали на половину.

У місті Вишневе під Києвом проїзд подорожчав на цілих 50%. Активісти з Вишневого знайшли альтернативу маршруткам – автостоп.

Так до столиці можна доїхати дешевше і з комфортом. Якщо маршрутка з Бородянки коштує 30 гривень, то приватні водії підкинуть до столиці за 25 гривень. З Вишневого проїзд обійдеться у 10 гривень. А маршрутка коштує 12. Але перевізники бідкаються, мовляв, через це працюють в мінус.

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Київська обладміністрація пообіцяла зібрати перевізників, аби ті обґрунтували нові тарифи. Щоправда, впливати на ціноутворення приватних підприємств не можуть.

Подорожчав проїзд і в інших містах України. Зокрема, у Тернопілі – з трьох до чотирьох гривень. Там чиновники переконують, що новий тариф справедливий.

А в Черкасах мешканці обіцяють пішки ходити. Мовляв, громадський транспорт тепер розкіш. Підвищення тарифів на проїзд вже анонсували у Чернівцях. Подорожчають приміські маршрути і в Харкові.