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Першу в Україні олімпіаду за японською методикою швидкого рахунку провели у Києві

23:38, 24 січня 59 Читать новость на русском

У Києві для учнів молодших класів провели першу в Україні олімпіаду за японською методикою швидкого усного рахунку. Учасники додають, віднімають, множать і ділять подумки – за допомогою спеціальної рахівниці абакус. Поступово вони навчаються обходитися без неї та збільшують швидкість усних обчислень. Чим корисна така методика і як вона працює.

На столах – аркуші з завданнями і спеціальна японська рахівниця – абакус. На ній учні зосереджено обчислюють приклади. Це перша в Україні олімпіада за японською методикою швидкого усного рахунку. Її проводять у Києві для учнів молодших класів.

Після кількох таких тренувань діти вже забувають про рахівницю і додають, ділять, множать та віднімають усі числа самостійно подумки.

Аби осучаснити та зробити цю методику легшою для сприйняття дітей, фахівці вигадали спеціальну програму для комп'ютера.

Діти, які володіють ментальною арифметикою, одночасно можуть робити 2 дії. наприклад, рахувати і розповідати вірш. ця методика стрімко розвиває фотографічну пам’ять, швидкомислення, концентрацію уваги, тобто у дитини працює 2 півкулі – ліва і права,
– розповіла організатор олімпіади Марина Мужановська.

11-річна Софія за такою методикою займається вже 2 роки. Каже, хоче навчитися додавати п’ятизначні числа за кілька секунд. А поки обчислює легші приклади і водночас читає вірша.

Вчені довели, що така методика навчання розвиває, зокрема, точність і швидкість реакції, творче мислення, слух, спостережливість та уяву. Відтак, діти стають успішнішими у навчанні. В Японії така методика входить до шкільної програми. А для України вона поки що - нова.

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Теги: Україна Київ освіта
Джерело: 24 Канал
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