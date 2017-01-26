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Під час затримання озброєного кілера зловмисник покінчив життя самогубством

09:18, сьогодні 512 Читать новость на русском
Куля
Куля / Думская

Справжня кримінальна драма розгорілась в Одесі. Зловмисник, який перед тим поранив чоловіка, застрелився під час того, як його намагалися затримати поліцейські.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская". За їх даними, поліцейський патруль помітив підозрюваного на мопеді і почав переслідувати його, однак стрілок вирішив вчинити самогубство, аніж здатися у руки правоохоронців.

Інформацію про самогубство 29-літнього стрілка згодом підтвердив начальник одеської поліції генерал Дмитро Головін. Він також уточнив, що злочинець був озброєний бойовим пістолетом 9 калібру.

У поліції вважають, що загиблий був кілером, а на ринку мала місце невдала спроба замовного вбивства.

Нагадаємо, вчора невідомий з пістолета стріляв у чоловіка на ринку в Одесі. Кулею мопедиста був поранений в шию громадянин 1954 року народження, тренер по самбо.

За даними місцевих ЗМІ, він мав широкі зв'язки в злочинному світі. Свого часу він входив до угруповання Віктора Кулівара, більше відомого як "Карабас".

Потерпілий пенсіонер перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста.

Теги: Україна Поліція Кримінал Одеса
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