Під Києвом олігарх напав на журналіста: фото

На журналіста Сергія Розова напали під будинком одного з місцевих олігархів в селі Забір’я під Києвом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст від "Свободи" Олександр Аронець.

Він зазначив, що Розов знімав сюжет про пікет активістів, які вимагали повернути вкрадену в них землю.

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Акція цілком мирна. Але під час акції з воріт будинку виїхав чорний джип власника Toyota. На журналістів напали. Як наслідок – лобове та бокове скло автомобіля журналіста Сергія Розова розбиті, капот побитий цеглою,

– написав він.

За словами Аронця, поліція прибула на місце події через 10 хвилин та зафіксувала напад на журналіста та побиття автомобіля.