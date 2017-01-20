Під смертоносною лавиною в Італії знайшли живих

Після сходження лавини на готель у центральній частині Італії стало відомо про людей, які вижили.

Під час пошуково-рятувальних робіт в італійському готелі Rigopiano, який 18 січня накрила лавина, знайшли шестеро живих людей. Про це інформує видання Il Sole 24 ore.

Інформації про їхній стан поки немає, є дані, що люди досі перебувають під завалами.

Понад 20 осіб вважають зниклими безвісти.

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Нагадаємо, 18 січня на готель Rigopiano, розташований в горах у центральній Італії, зійшла снігова лавина.



За попередніми даними, на момент трагедії в будівлі перебувало приблизно 30 людей. Станом на вечір 19 січня з-під уламків витягли тіла трьох загиблих.