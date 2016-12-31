Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – журналісти зібрали найгучніші події з життя на окупованому півострові.

Також у випуску: Як в Криму воювали зі свинями. Заборона автомобілів на українських номерах. Епопея "Бояришніка" в Росії. Пропаганда в дії: приклад Криму. Як Крим живе без української води. Полювання російської влади на українців в Криму. Вибори в Держдуму. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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