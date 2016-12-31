Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016
Крим.Реалії 18:40, сьогодні 367 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – журналісти зібрали найгучніші події з життя на окупованому півострові.
Також у випуску:
Як в Криму воювали зі свинями.
Заборона автомобілів на українських номерах.
Епопея "Бояришніка" в Росії.
Пропаганда в дії: приклад Криму.
Як Крим живе без української води.
Полювання російської влади на українців в Криму.
Вибори в Держдуму.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Журналіст викрив брехню щодо вбитого українського співака в АТО2 липня , 10:29 36
Зима близько. Цього тижня Україну засипле снігом24 жовтня , 08:01 2
Польща зробила категоричну заяву щодо окупації України8 жовтня , 17:23 36
Валіза без ручки: чому росіяни так розчаровані Кримом6 серпня , 18:35
Чи нападе Росія на Україну з Криму13 серпня , 18:37 1
Як кримчани реагують на нові драконівські закони Росії23 липня , 20:13
Коментарі