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Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016

Крим.Реалії 18:40, сьогодні 367 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – журналісти зібрали найгучніші події з життя на окупованому півострові.

Також у випуску:

Як в Криму воювали зі свинями.

Заборона автомобілів на українських номерах.

Епопея "Бояришніка" в Росії.

Пропаганда в дії: приклад Криму.

Як Крим живе без української води.

Полювання російської влади на українців в Криму.

Вибори в Держдуму.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Україна Підсумки року Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії
Джерело: 24 Канал
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