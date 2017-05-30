Підсумковий випуск новин за 19:00: Гучне вбивство. Безвіз не для всіх

У підсумковому випуску новин за 30 травня станом на 19:00 – у Києві застрелили екс-директора державного підприємства "Укрспирт". Кого і чому навіть за безвізового режиму не впускатимуть до Європи.

Також у випуску: Сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Унаслідок урагану у Підмосков'ї загинув українець. З початку доби в зоні АТО загинув один військовий. Ще двоє зазнали поранень. Правоохоронці провели обшук у компанії "Міранда", яка розробляла програмне забезпечення для е-декларацій.

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