Підсумковий випуск новин за 19:00: Корупція на "Євробаченні". Миші з’їли горіхи

У підсумковому випуску новин 25 травня станом на 19:00 – чому "Євробачення" в Україні виявилося чи не найдорожчим за всю історію. Сумські митники заявили, що дві тонни конфіскованих горіхів з’їли миші.

Також у випуску: Ефектно затримані, швидко відпущені: кому було вигідно затримання екс-податківців в Україні. три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України: обіцянки, виконання, ігнорування. У Брюсселі триває зустріч лідерів країн НАТО. В будинку манчестерського терориста виявили цех з виробництва вибухівки.

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