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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Підсумковий випуск новин за 19:00: Корупція на "Євробаченні". Миші з’їли горіхи

Випуск новин 20:06, сьогодні 71 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 25 травня станом на 19:00 – чому "Євробачення" в Україні виявилося чи не найдорожчим за всю історію. Сумські митники заявили, що дві тонни конфіскованих горіхів з’їли миші.

Також у випуску:

Ефектно затримані, швидко відпущені: кому було вигідно затримання екс-податківців в Україні.

три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України: обіцянки, виконання, ігнорування.

У Брюсселі триває зустріч лідерів країн НАТО.

В будинку манчестерського терориста виявили цех з виробництва вибухівки.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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