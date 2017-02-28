Підсумковий випуск новин за 19:00: Напад на активістів блокади. Справа Охендовського
Випуск новин 21:19, сьогодні 43 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 28 лютого за 19:00 – Невідомі зі зброєю напали на активістів блокади Донбасу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського.
Також у випуску:
У Брюсселі розпочались міжінституційні перемовини щодо скасування візового режиму для України.
Активізувався найвищий діючий вулкан Європи - Етна.
Від завтра зростають тарифи на електроенергію.
Джерело: 24 Канал
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