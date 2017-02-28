22:13
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, сьогодні
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новин за 20:00: Бойовики планують націоналізувати українські шахти
Випуск новин
21:51, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Підсумковий випуск новин за 19:00: Напад на активістів блокади. Справа Охендовського

Випуск новин 21:19, сьогодні 43 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 28 лютого за 19:00 – Невідомі зі зброєю напали на активістів блокади Донбасу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського.

Також у випуску:

У Брюсселі розпочались міжінституційні перемовини щодо скасування візового режиму для України.

Активізувався найвищий діючий вулкан Європи - Етна.

Від завтра зростають тарифи на електроенергію.

Теги: Безвізовий режим Михайло Охендовський АТО Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Епопея закінчилась. Назвали місто, де проведуть Євробачення-2017
 9 вересня 2016 , 13:23 25
Що готує погода на початку тижня: прогнози синоптиків
 30 жовтня 2016 , 15:27
Підозрюваний у вбивстві патрульних забарикадувався, поліція готує штурм, – очевидець
 25 вересня 2016 , 16:30 16
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук