Підсумковий випуск новин за 19:00: Смерть у київському метро. Оперативний центр Трампа

У підсумковому випуску новин за 28 травня станом на 19:00 – молодий чоловік стрибнув на дах потяга метрополітену і загинув. У Білому домі створять оперативний центр, щоб впоратися зі скандалом навколо зв'язків з Росією.

Також у випуску: Донецьку Красногорівку терористи обстрілюють з самого ранку. Волонтерам, які допомагають воякам на Сході України, можуть надавати статус учасника бойових дій. У Києві відбувся забіг під каштанами.

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