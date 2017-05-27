Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм
Випуск новин 21:55, сьогодні 181 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску новин 27 травня станом на 21:00 – сьогодні свій день святкує Київ, з цієї нагоди столиця одягнулася у вишиванки, пересіла на велосипеди і байки, а ще заслуховувалася музикою. Китай хоче безвізу та зону вільної торгівлі з Україною.
Також у випуску:
Ще один нев'їздний в Україну гурт.
Чи має "Укрзалізниця" шанс стати кращою.
В Україні сьогодні працівники видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначають професійне свято.
Пасажирський потяг протаранив локомотив на Хмельниччині.
Додатковими санкціями через агресію в Україні пригрозила Росії G7.
Джерело: 24 канал
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