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Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм

Випуск новин 21:55, сьогодні 181 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 27 травня станом на 21:00 – сьогодні свій день святкує Київ, з цієї нагоди столиця одягнулася у вишиванки, пересіла на велосипеди і байки, а ще заслуховувалася музикою. Китай хоче безвізу та зону вільної торгівлі з Україною.

Також у випуску:

Ще один нев'їздний в Україну гурт.

Чи має "Укрзалізниця" шанс стати кращою.

В Україні сьогодні працівники видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначають професійне свято.

Пасажирський потяг протаранив локомотив на Хмельниччині.

Додатковими санкціями через агресію в Україні пригрозила Росії G7.

Теги: Укрзалізниця Аварії та ДТП Випуск новин Санкції Велика сімка
Джерело: 24 канал
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