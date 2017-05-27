Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм

У підсумковому випуску новин 27 травня станом на 21:00 – сьогодні свій день святкує Київ, з цієї нагоди столиця одягнулася у вишиванки, пересіла на велосипеди і байки, а ще заслуховувалася музикою. Китай хоче безвізу та зону вільної торгівлі з Україною.

Також у випуску: Ще один нев'їздний в Україну гурт. Чи має "Укрзалізниця" шанс стати кращою. В Україні сьогодні працівники видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначають професійне свято. Пасажирський потяг протаранив локомотив на Хмельниччині. Додатковими санкціями через агресію в Україні пригрозила Росії G7.

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