Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф "Газпрому"

У підсумковому випуску новин за 28 травня станом на 21:00 – терористи вже третій день обстрілюють Красногорівку. Більше 170 мільярдів гривень повинен повернути Україні російський "Газпром".

Також у випуску: Молодий чоловік стрибнув на дах потяга київського метрополітену і загинув. У Білому домі створять "оперативний центр", щоб впоратися зі скандалом навколо зв'язків з Росією. Волонтерам, які допомагають воякам на Сході України, можуть надавати статус учасника бойових дій. У Києві відбувся благодійний забіг під каштанами.

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