Підсумковий випуск новин за 21:00: Прес-конференція Трампа. Наслідки морозів
Випуск новин 22:15, сьогодні 146 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 10 січня за 21:00 – під час прес-конференції Дональд Трамп також визнав причетність Росії до кібератак на США.
Також у випуску:
Через рясні снігопади на Одещині тимчасово закрито сім пунктів пропуску.
У Миколаєві через грип та ГРВІ довелося продовжити канікули.
На Херсонщині двоє братів підірвалися на боєприпасах.
За перших 10 днів року від переохолодження в Україні померла 21 людина.
Джерело: 24 Канал
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