Підсумковий випуск новин за 21:00: Прес-конференція Трампа. Наслідки морозів

У підсумковому випуску новин 10 січня за 21:00 – під час прес-конференції Дональд Трамп також визнав причетність Росії до кібератак на США.

Також у випуску: Через рясні снігопади на Одещині тимчасово закрито сім пунктів пропуску. У Миколаєві через грип та ГРВІ довелося продовжити канікули. На Херсонщині двоє братів підірвалися на боєприпасах. За перших 10 днів року від переохолодження в Україні померла 21 людина.

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