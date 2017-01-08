  • укр
  • рус
23:21
8 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Відповідь Трампа. Теракт у Багдаді
Випуск новин
22:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Відповідь Трампа. Теракт у Багдаді

Випуск новин 22:31, сьогодні 213
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У підсумковому випуску новин 8 січня станом на 21:00 – Трамп може відповісти на кібер-атаки Росії. З такою несподіваною заявою виступив майбутній глава його адміністрації Райнс Прібуc.

Також у випуску:

2 смерті від нападу собак за 2 дні.

Життя 9 українців забрала негода, яка вже третю добу вирує в Україні.

Одразу 2 вибухи у Багдаді забрали життя 2 десятків людей.

Терорист в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Єрусалиму.

Майстри і початківці з'їхалися до Львова на традиційний фестиваль звіздарів.

У центрі Варшави відбулась акція на підтримку іноземців, які живуть у Польщі.

Теги: США Дональд Трамп Жертви Польща Теракт Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
сьогодні, 22:10 Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
334
ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
сьогодні, 15:33 ТОП-11 культових композицій співака Девіда Боуї
573
Утраченные возможности: жизнь за пределами
сьогодні, 14:50 Утраченные возможности: жизнь за пределами "республики" намного ярче, чем в Луганске
Ольга Черненко 3164
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
сьогодні, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 2 6683
Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
7 січня, 22:14 Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
Олег Руденко 1 2968
Помер заслужений артист України
 28 грудня 2016 , 21:42
Муженко розповів, звідки чекати масштабної російської агресії
 4 грудня 2016 , 19:24 17
Геращенко розповів, який сигнал для Росії несуть українські навчання біля Криму
 3 грудня 2016 , 00:34
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
 25 грудня 2016 , 22:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук