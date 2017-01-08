Підсумковий випуск новин за 21:00: Відповідь Трампа. Теракт у Багдаді
Випуск новин 22:31, сьогодні 213
У підсумковому випуску новин 8 січня станом на 21:00 – Трамп може відповісти на кібер-атаки Росії. З такою несподіваною заявою виступив майбутній глава його адміністрації Райнс Прібуc.
Також у випуску:
2 смерті від нападу собак за 2 дні.
Життя 9 українців забрала негода, яка вже третю добу вирує в Україні.
Одразу 2 вибухи у Багдаді забрали життя 2 десятків людей.
Терорист в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Єрусалиму.
Майстри і початківці з'їхалися до Львова на традиційний фестиваль звіздарів.
У центрі Варшави відбулась акція на підтримку іноземців, які живуть у Польщі.
Джерело: 24 Канал
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