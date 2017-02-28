Підсумковий випуск новин за 21:00: "Зелене світло" безвізу. Доба в АТО
Випуск новин 21:55, сьогодні 30 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 28 лютого за 21:00 – Європарламент, Єврокомісія і Рада ЄС провели сьогодні переговори щодо скасування віз українцям і дали йому "зелене світло". Упродовж дня в зоні АТО загинули двоє бійців.
Також у випуску:
Гройсман покликав учасників блокади на металургійні підприємва.
Бойовики планують націоналізувати українські шахти.
Волонтери протестують проти свавілля бюрократії.
Джерело: 24 Канал
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