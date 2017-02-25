Підсумковий випуск новини за 21:00: Савченко в гостях у бойовиків. Депутати на блокаді

У підсумковому випуску новин 25 лютого станом на 21:00 – Надія Савченко на окупованій території зустрілась з полоненими. Нардепи від фракції "Об'єднання "Самопоміч" провели виїзне засідання у Бахмуті, приєднавшись до блокади торгівлі з ОРДЛО.

Також у випуску: В Миколаєві в останню путь провели кіборга, який підняв український прапор над Донецьким аеропортом. Доба в зоні АТО. Ситуація в Авдіївці після шквального обстрілу бойовиків. Унікальний завод із виробництва солі виставили на приватизацію.

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