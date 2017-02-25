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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Підсумковий випуск новини за 21:00: Савченко в гостях у бойовиків. Депутати на блокаді

Випуск новин 22:20, сьогодні 12 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 25 лютого станом на 21:00 – Надія Савченко на окупованій території зустрілась з полоненими. Нардепи від фракції "Об'єднання "Самопоміч" провели виїзне засідання у Бахмуті, приєднавшись до блокади торгівлі з ОРДЛО.

Також у випуску:

В Миколаєві в останню путь провели кіборга, який підняв український прапор над Донецьким аеропортом.

Доба в зоні АТО.

Ситуація в Авдіївці після шквального обстрілу бойовиків.

Унікальний завод із виробництва солі виставили на приватизацію.

Теги: Випуск новин Надія Савченко Авдіївка Війна на Донбасі Блокада Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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