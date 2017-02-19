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Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"

Випуск новин 22:32, сьогодні 239 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 10 лютого станом на 21:00 – нещодавно в Києві вщухли сутички між учасниками акції і поліцією.

Також у випуску:

У центрі Львова крижана брила вбила пенсіонерку.

Через 3 роки після Євромайдану Музей Революції Гідності продовжує існувати тільки на папері.

Українські військові відбили атаку бойовиків біля Авдіївки.

Щодня тисячі підлітків стають учасниками "груп смерті" у соцмережах.

Теги: Випуск новин Блокада Блокування Банкової Львів Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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