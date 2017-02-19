Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
Випуск новин 22:32, сьогодні 239 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 10 лютого станом на 21:00 – нещодавно в Києві вщухли сутички між учасниками акції і поліцією.
Також у випуску:
У центрі Львова крижана брила вбила пенсіонерку.
Через 3 роки після Євромайдану Музей Революції Гідності продовжує існувати тільки на папері.
Українські військові відбили атаку бойовиків біля Авдіївки.
Щодня тисячі підлітків стають учасниками "груп смерті" у соцмережах.
Джерело: 24 Канал
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