Підсумковий випуск новини за 21:00: Заява Порошенка про Крим. Перше затемнення
Випуск новин 22:16, сьогодні 173 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 26 лютого станом на 21:00 – Петро Порошенко заявив, що мешканці Криму не залишаться без підтримки.
Також у випуску:
Акції пам'яті Бориса Нємцова відбулись в інших російських містах.
Сьогодні перше в цьому році сонячне затемнення.
У Запоріжжі козацька масниця, а у Харкові – інопланетна. Тут Масляну святкували без перебільшень космічно.
У Києві маршем та акцією протесту відзначили день солідарності з анексованим Кримом.
Джерело: 24 Канал
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