Підсумковий випуск новини за 21:00: Заява Порошенка про Крим. Перше затемнення

У підсумковому випуску новин 26 лютого станом на 21:00 – Петро Порошенко заявив, що мешканці Криму не залишаться без підтримки.

Також у випуску: Акції пам'яті Бориса Нємцова відбулись в інших російських містах. Сьогодні перше в цьому році сонячне затемнення. У Запоріжжі козацька масниця, а у Харкові – інопланетна. Тут Масляну святкували без перебільшень космічно. У Києві маршем та акцією протесту відзначили день солідарності з анексованим Кримом.

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