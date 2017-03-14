Пікети на підтримку блокади ширяться містами: під Рівненською ОДА збираються люди

Ввечері 13 березня кількадесят осіб зібралось під стінами Рівненської ОДА.

Люди прийшли висловити протест проти затримання учасників блокади торгівлі з окупантами під час штурму редуту Кривий Торець у понеділок вдень.

Активісти чекають на приїзд керівника ОДА Олексія Муляренка, проте самої будівлі не штурмують

Як пише місцеве видання "Рівне вечірнє", серед пікетувальників є представники УНА-УНСО.

Вони вимагають не лише звільнення затриманих блокувальників, але й відсторонення від посади голови Донецької поліції В'ячеслава Аброськіна.

До будівлі Рівненської ОДА вже прибули начальник міського відділу поліції Василь Зелінський депутати та заступник голови облради Олексій Бучинський.

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Раніше ввечері 13 березня кількадесят активістів увійшло в приміщення Волинської ОДА і вимагають, щоб керівництво області висловило офіційну підтримку блокади.

Під будівлею СБУ у Вінниці учасники пікету вже навіть запалили шини – вони також вимагають звільнити затриманих учасників блокади.

Вдень 13 березня поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що "в рамках контрдиверсійних дій" затримали 43 людей зі зброєю. Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.