Пішов із життя Любомир Гузар

На 85 році пішов із життя Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар.

Про це повідомляє пре-служба УГКЦ.

Зазначається, що відйшов він у вічність 31 травня о 18:30. Причиною стала важка недуга.

"Про похоронні відправи буде повідомлено згодом", – додали представники церкви.

Народився Блаженнійший 26 лютого 1933 року у Львові, проте за 11 років його родина змушена була покинути Україну, відтак він спершу опинився в Австрії, а потім у США. Саме у Штатах владика здобув середню освіту, закінчивши Малу духовну семінарію у Стемфорді (штат Коннектикут).

У 1965 році Любомир Гузар переїжджає до Риму, де згодом прожив майже 25 років.

Тут він захистив дисертацію та у 1973-1984 роках викладав у Папському місійному університеті "Урбаніана", виконував різні доручення Патріарха Йосифа (Сліпого).

У 1977 році патріарх Йосип Сліпий висвятив його на єпископа, а за рік Блаженнійший став архимандритом монастиря Святого Теодора.

Крім того, з 1984 до 1991 року був протосинкелом Львівської архиєпархії в Римі.

Повернувся Любомир Гузар до України в 1993 році. До 1994 року служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа, а в 1996-му його призначили Єпископом-помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви.

У січні 2001 року на на Надзвичайному Синоді Єпископів його обрали Верховним Архиєпископом УГКЦ, а вже у лютому Папа Іван Павло II призначив Любомира Гузара кардиналом Католицької Церкви.

Він очолив УГКЦ у 2005 році, проте в 2011-му вирішив піти у відставку, передавши паству та церкву Святославу Шевчуку.

Зауважимо, що Блаженнійший Любомир Гузар упродовж багатьох років залишався беззаперечним моральним авторитетом не тільки для греко-католиків, але й для вірян інших конфесій та людей, далеких від релігійного життя.