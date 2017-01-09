Південь Європи здригається від аномальних температур: є жертви

Рекордно низькі температури продовжують панувати у низці європейських держав.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лише за останній тиждень жертвами морозів в Європі стали понад 25 осіб. Більшість з них – безпритульні.

У Сербії через холоди місцева влада приймають надзвичайні заходи. Жителям віддалених населених пунктів запропонували тимчасово покинути житла.

Низькі температури повітря встановилися і на узбережжі Хорватії, де в мілководних морських затоках замерзла вода. У зв'язку з цим біля узбережжя вперше за 10 років було зупинено рух рибальських суден.

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Сильні снігопади в Німеччині стали причиною транспортного відключення електро- і водопостачання, а також до відключення телефонних ліній. Повідомляється, що в деяких районах країни рівень снігу досяг двох метрів.

Морози також завдали сильного збитку грецьким таборах для іммігрантів і біженців, де, незважаючи на негоду, тисячі людей продовжують перебувати в перенаселених наметах.

Рясні снігопади і аномально низька температура також стали причиною масових дорожньо-транспортних пригод, затримок і скасування авіарейсів по всій Європі.