Племінник опального Пісного, який є начальником поліції, влаштував п'яну бійку у кафе

Напередодні у Кривому Розі виконувач обов'язків начальника Довгинцівського відділу поліції міста Руслан Пісний влаштував п'яний дебош в одному з нічних клубів.

Про це повідомив журналіст Станіслав Речинський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, правоохоронець є племінником одіозного співробітника СБУ Василя Пісного.

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"Руслан Пісний напився, як чіп у місцевому барі та влаштував мерзенний дебош. Викликали поліцію. Коли приїхали поліцейські, накинувся на патрульного, вдарив. Затримали та привезли у відділення. Дядько включає свої "зв'язки", але не спрацює", – зазначив він.

До слова у Нацполіції вже відреагували на інцидент та переконують, що розпочалася службова перевірка.

Наразі правопорушника відсторонено від виконання обов'язків.

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"Така поведінка дискридетує органи внутрішніх справ. За результатами службової перевірки правопорушника буде звільнено з лав поліції – за поведінку, яка є негідною працівника поліції", – наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв.