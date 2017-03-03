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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

По Насірова приїхав реанімобіль

17:29, сьогодні 401 Читать новость на русском
Насіров
Насіров / 24 Канал

До лікарні "Феофанія", де після операції перебуває відсторонений від посади очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, прибув реанімобіль.

Швидка мала б забрати Насірова до лікарні швидкої медичної допомоги, де є спеціальне відділення із посиленою охороною.

За даними УНН, реанімобіль організували представники НАБУ.

Однак питання про транспортування Насірова поки залишається відкритим. Повідомляється про те, що, скоріш за все, буде скликаний відповідний консиліум, який мав би вирішити ступень ризику для його здоров’я та можливість транспортування до ЛШМД.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

До слова, замість Насірова Кабмін призначив керувати ДФС Мирослава Продана. Свого часу прокуратура підозрювала його у "кришувані" "горіхової мафії".

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова
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