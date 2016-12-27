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Побратим поділився теплими спогадами про загиблого бійця на Світлодарській дузі

20:55, сьогодні 91043 Читать новость на русском
Боєць Микита Яровий з позивним
Боєць Микита Яровий з позивним "Шайтан" / Фото з соцмереж

Військовий Микита Яровий був наймолодшим серед бійців, які загинули у боях на Світлодарській дузі. Йому був лише 21 рік.

Боєць з позивним "Шайтан" родом з смт Меліоративне, що на Дніпропетровщині, пише "Gazeta.ua".

Після закінчення Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Львові за прискореним курсом він підписав контракт із ЗСУ. І у квітні 2016 року вирушив у зону АТО. Там став лейтенантом, і у свої 21 вже був командиром 3-ої роти 1-го батальйону 54-ої окремої механізованої бригади.

Побратим Микити Ян Фідря з позивним "Фідель" розповів, що боєць був дуже талановитим.

"Він людина-талант: танцював, співав, на гітарі грав. Хлопець був дуже енергійний, ще з першого курсу академії. Моментами він не був найзразковішим курсантом. Але якщо його щось конкретне цікавило, то він до того тягнувся. Під час навчання ми не були дуже близькі. Але після випуску потрапили в одну роту в 54-ій окремій механізованій бригаді, наші взводно-опорні пункти були один біля одного. Кожен день ми ходили один до одного на позиції", – розповідає однокурсник.

Боєць "Фідель" додав, що Микита був чудовим командиром роти, де його любили та поважали. І не один раз він прикривав спину Яна у важких боях.

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На війні стали братами, постійно прикривали один одного. Деколи чудили разом нездорові для нас речі. Для прикладу, між його і сепарською позицією є флагшток із нашим прапором. Ми вдвох полізли перевірити, як йому там стоїться. В результаті попали під обстріл, тікали як дикі, без оглядки,
– пригадує Ян Фідря.

Зазначимо, 27 грудня у Києві провели в останню дорогу бійця 54 механізованої бригади Сергія Рубанчікова, який загинув у боях на Світлодарській дузі.

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Збройні Сили України Світлодарська дуга
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