Подарунки під ялинку: рейтинг чиновників, яких обрадували готівкою і нерухомістю у 2016 році

Українським чиновникам ніхто не дарує банальні тостери чи листівки, зазвичай їм несуть мільйони готівкою та елітні будинки чи квартирі.

Подарунки під ялинку

Мільйонні подарунки українські чиновники отримують протягом усього року. Магія таких подарунків в тому, що не обов’язково звітувати про те, звідки взялися гроші на такі коштовні подарунки.

На вершині рейтингу обдарований депутатів опинився Денис Дзензерський з "Народного фронту". Йому батько надарував аж 35 мільйонів гривень готівкою. З готівкою пощастило і нардпету Сергію Власенко. Йому мама подарувала півтора мільйона гривень.

Читайте також: Парасюк задекларував подарунок від святого Миколая

Дружина нардпета Віктора Галасюка не мала доходу протягом двох років. Аж раптом сама собі подарувала півтора мільйона гривень. Хоча сам надреп стверджує, що такий подарунок зробили батьки.

Не тільки батьки, а й діти обдаровують депутатів. Звісно ж, не листівки дарують. А наприклад, будинок в Козині. Такий подарунок отримав нардеп Нестор Шуфрич від свого сина.

Але не депутати єдині. Щедро обдаровують і українських суддів та прокурорів.

Читайте також: Е-декларування під загрозою: як народні депутати намагаються приховати свої статки

Більше про коштовні подарунки чиновників – дивіться у розслідуванні.

Майжорний корпоратив податківців

Новорічний корпоратив для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив у окремому павільйоні на території ВДНГ і коштував щонайменше 1 мільйон гривень.

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій".

Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно у 6-7 тисяч доларів.