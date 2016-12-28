Податківці розповіли, за чиї гроші відгуляли розкішний корпоратив

У Головному управлінні ДФС Києва заявили, що на святкування Нового року у комплексі ВДНГ не витратили жодної бюджетної копійки.
Про це мовиться у відповіді на запит Української правди начальника ГУ ДФС в Києві Демченка.
Фіскали заявили, що коштувало 300 тисяч гривень, плюс по 150 гривень з кожної особи.
Захід організували через "певні позитивні напрацювання у роботі відомства". Також відомо, що партнером з організації урочистого заходу виступила профспілкова організація ГУ ДФС у Києві.
Опитування показало, що близько 1 тисячі осіб виявили бажання взяти участь у заході, тому, зважаючи на пору року, було обрано вмісткий об'єкт – один з павільйонів НВК Експоцентр України (ВДНГ). Профспілкова організація ГУ ДФС у Києві, заключивши договір з ТОВ "Старлайт розваги", отримала комплекс послуг з організації новорічного заходу,
– мовиться у відповіді.
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