Податківці розповіли, за чиї гроші відгуляли розкішний корпоратив

У Головному управлінні ДФС Києва заявили, що на святкування Нового року у комплексі ВДНГ не витратили жодної бюджетної копійки.

Про це мовиться у відповіді на запит Української правди начальника ГУ ДФС в Києві Демченка.

Фіскали заявили, що коштувало 300 тисяч гривень, плюс по 150 гривень з кожної особи.

Захід організували через "певні позитивні напрацювання у роботі відомства". Також відомо, що партнером з організації урочистого заходу виступила профспілкова організація ГУ ДФС у Києві.

Опитування показало, що близько 1 тисячі осіб виявили бажання взяти участь у заході, тому, зважаючи на пору року, було обрано вмісткий об'єкт – один з павільйонів НВК Експоцентр України (ВДНГ). Профспілкова організація ГУ ДФС у Києві, заключивши договір з ТОВ "Старлайт розваги", отримала комплекс послуг з організації новорічного заходу,

– мовиться у відповіді.

Читайте також: Корпоратив на мільйон: як податківці з шиком відсвяткували Новий рік