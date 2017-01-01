Погода у перший тиждень січня – на Святвечір різко похолодає

Майже весь перший тиждень січня погода буде з практично малозмінною з невеликими коливаннями температури.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Проте з 6-го січня, на Святвечір, – за попередніми прогнозами – в Україну може увірватися арктична повітряна маса.

І тому 6-7 січня в Україні очікуються морози помірні, до сильних. Тобто, йдеться про зниження температури повітря до мінус 12 – 18 градусів,

– зазначила вона.

Також, за її словами, 6 січня потрусить сніжок на півночі, заході, а також у південній частині України.

Діденко додала, що у Києві впродовж тижня погода буде малозмінною, але з 6 січня почнеться різке похолодання зі снігом.

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