Поліцейські записали привітання 12 мовами, в тому числі й мовою жестів

У Черкасах патрульні поліцейські оригінально привітали українців з Різдвом та Новим Роком.

Свої побажання вони переклали 12 мовами і записали на відео. Окрім української, полісмени заговорили, зокрема, англійською, французькою, німецькою, чеською, румунською та навіть латинською.

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Окрім того у привітанні патрульні використовують і мову жестів. Усім побажали щастя, миру та успіхів.

