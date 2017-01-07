Поліцейські записали привітання 12 мовами, в тому числі й мовою жестів
13:45, сьогодні 112 Читать новость на русском
У Черкасах патрульні поліцейські оригінально привітали українців з Різдвом та Новим Роком.
Свої побажання вони переклали 12 мовами і записали на відео. Окрім української, полісмени заговорили, зокрема, англійською, французькою, німецькою, чеською, румунською та навіть латинською.
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Окрім того у привітанні патрульні використовують і мову жестів. Усім побажали щастя, миру та успіхів.
Джерело: 24 Канал
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