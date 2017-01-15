Поліція назвала області, де критичний рівень аварійності

Станом на ранок 15 січня через несприятливі погодні умови в п'яти областях України аварійність на автодорогах на критичному рівні, ще в п'яти регіонах – напружена обстановка.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції України. Так, критична за рівнем аварійності (від 50% і вище – "24") ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях. Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксовано в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.



В інших областях країни аварійності – на рівні або менше середньостатистичного показників.



Крім цього, за минулу добу на дорогах України загинуло дев'ять людей, травмовано – 66. Читайте також: Автобус із туристами потрапив у ДТП біля Львова

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