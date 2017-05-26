Поліція обіцяє рішуче охороняти КиївПрайд-2017

Марш рівності КиївПрайд-2017 посилено охоронятимуть – для цього залучать сили Національної гвардії та представників ГО.

Таку заяву зробив керівник київських поліцейських Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Кожен в нашій державі має право на висловлювання власної думки та позиції, право на мирне зібрання. Тож ми готові до спілкування як із організаторами, так із опонентами маршу. Водночас будь-яка провокація буде рішуче припинена і діям правопорушників надана правова оцінка", – сказав Крищенко.

Він додав, що столична поліція посилить заходи безпеки. Зокрема, до охорони правопорядку залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій тощо.

Читайте також: Перший масштабний і мирний: підсумки Маршу рівності-2016

Для недопущення можливих терористичних актів та попередження злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Проте ми встановимо достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід представникам ЗМІ, дипломатичних місій та громадських організацій,

– сказав Крищенко.

За попередньою інформацією, цього року символічним маршем пройдуть до 5 тисяч учасників. Це вдвічі більше, ніж у 2016 році. Марш рівності КиївПрайд-2017 відбудеться 18 червня.