10:41
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення затриманих податківців. Третя річниця Порошенка
Випуск новин
21:48, 25 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Поліція обіцяє рішуче охороняти КиївПрайд-2017

09:21, сьогодні 218 Читать новость на русском
КиївПрайд
КиївПрайд / Фото з відкритих джерел

Марш рівності КиївПрайд-2017 посилено охоронятимуть – для цього залучать сили Національної гвардії та представників ГО.

Таку заяву зробив керівник київських поліцейських Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Кожен в нашій державі має право на висловлювання власної думки та позиції, право на мирне зібрання. Тож ми готові до спілкування як із організаторами, так із опонентами маршу. Водночас будь-яка провокація буде рішуче припинена і діям правопорушників надана правова оцінка", – сказав Крищенко.

Він додав, що столична поліція посилить заходи безпеки. Зокрема, до охорони правопорядку залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій тощо.

Читайте також: Перший масштабний і мирний: підсумки Маршу рівності-2016

Для недопущення можливих терористичних актів та попередження злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Проте ми встановимо достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід представникам ЗМІ, дипломатичних місій та громадських організацій,
– сказав Крищенко.

За попередньою інформацією, цього року символічним маршем пройдуть до 5 тисяч учасників. Це вдвічі більше, ніж у 2016 році. Марш рівності КиївПрайд-2017 відбудеться 18 червня.

Теги: Україна ЛГБТ Поліція Київ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
сьогодні, 08:07 Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
Дід Панас 950
Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
25 травня, 22:01 Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Дід Панас 3521
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
25 травня, 21:01 Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
Наталя Сколоздра 1251
Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
25 травня, 20:01 Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
1412
25 травня, 19:05 "Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
Інна Жолобович 2989
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
В України забрали олімпійську медаль
1 березня , 17:53
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса
 23 травня , 20:59
Менеджер eSports-клубу Team Spirit Руслан Бургін – спікер eSPORTconf Ukraine
 16 січня , 13:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук