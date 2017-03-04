Поліція перекрила міст над першим редутом блокадників

В районі Гірського, де активісти блокади торгівлі з окупантами відкрили перший редут, таким чином заблокувавши залізничну гілку Луганськ – Лисичанськ – Попасна, поліція перекрила міст.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

У поліції кажуть, що міст замінований. Через цей міст пропускають лише військових.

До блокувальників, які зараз перебувають під мостом, дістатись наразі неможливо.

Інші деталі наразі невідомі.

Нагадаємо, блокада розпочалася 25 січня, коли активісти заблокували залізничну гілку на ділянці Гірське-Золоте, а також станцію "Світланове".