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Поліція повідомила деталі потужного вибуху під Києвом

09:38, сьогодні 4875 Читать новость на русском
Поліція повідомила деталі потужного вибуху під Києвом
Поліція повідомила деталі потужного вибуху під Києвом / Фото з Facebook

За словами правоохоронців, у житловому будинку у місті Вишгород, ймовірно, вибухнула граната РГД.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Київській області.

Вибух прогримів близько 23:25. За попередніми даними вибухнула граната РГД, фахівці-вибухотехніки під час огляду помешкання вилучили запал від РГД.

"У результаті вибуху 40-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що у реанімацію у тяжкому стані доправили жінку, віком близько 40 років. Про ще одну постраждалу особу у поліції нічого не згадують.

Також відомо, що квартиру, у якій стався вибух, винаймали чоловік та його співмешканка. Вибухова хвиля пошкодила вікно, стіни та стіл на кухні.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 червня у місті Вишгород під Києвом уночі у житловому будинку прогримів вибух.

Теги: Україна Жертви Вибух Київ Поліція
Джерело: 24 Канал
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