Поліція повідомила деталі потужного вибуху під Києвом

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За словами правоохоронців, у житловому будинку у місті Вишгород, ймовірно, вибухнула граната РГД.
Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Київській області.
Вибух прогримів близько 23:25. За попередніми даними вибухнула граната РГД, фахівці-вибухотехніки під час огляду помешкання вилучили запал від РГД.
"У результаті вибуху 40-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що у реанімацію у тяжкому стані доправили жінку, віком близько 40 років. Про ще одну постраждалу особу у поліції нічого не згадують.
Також відомо, що квартиру, у якій стався вибух, винаймали чоловік та його співмешканка. Вибухова хвиля пошкодила вікно, стіни та стіл на кухні.
Нагадаємо, пізно ввечері 4 червня у місті Вишгород під Києвом уночі у житловому будинку прогримів вибух.