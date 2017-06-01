Поліція відкрила перші кримінальні провадження після сутичок у Львівській облраді

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Після сутичок у Львівській обласній раді поліція відкрила 5 кримінальних проваджень.
Аби заворушення не повторилися, сьогодні порядок біля будівлі забезпечували майже сотня поліцейських та загін спецпризначенців.
"Ми встановлюємо осіб, вивчаємо матеріали, які у нас наявні. Ми збирали всі доступні відеоматеріали. Зараз ми вивчаємо роль і участь кожного в цій акції", – відзначив начальник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа.
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Нагадаємо, у вівторок, 31 травня, радикальні активісти увірвались до приміщення Львівської облради і заблокували двері в сесійну залу. У хід пішли навіть димові шашки та сльозогінний газ. Вони вимагали від депутатів підтримати звернення до вищих органів влади з вимогою підписати закон про амністію учасників АТО. Тоді у сутичках постраждали 12 правоохоронців та ще 3 громадян.
Згодом львівська поліція затримала 3 автобуси з учасниками зіткнень. Молодики спортивної статури пояснили, що їхали до Львова на спортивні змагання. Загалом у сутичках брали участь близько сотні радикалів, з них 65 уже допитали.