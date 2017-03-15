Поліція зі стріляниною таки затримала Парасюка з командою

У вівторок, 14 березня, близько 22:00 на шляху між Костянтинівкою та Краматорськом правоохоронці затримали автоколону колона з людьми, які до цього прорвалися крізь слов’янський блокпост та нанесли травми співробітникам поліції.

Про це у Facebook написала речниця поліції Донеччини Наталія Шиман.

Вона зазначила, що після того, як на блокпості біля Слов’янська в зону АТО прорвалася колона автомобілів з невідомими, у яких може бути зброя, "поліцейські вжили необхідних заходів для безпеки мирних жителів".

По всіх містах Донеччини та Луганщини було скероване орієнтування. Близько 22:00 колону автомобілів було помічено поблизу Краматорська.

"На вимоги зупинити рух громадяни не реагували та у черговий раз намагалися спровокувати конфлікт. З метою припинення протиправних дій співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря", – запевнила речниця донецької поліції.

Вона зазначила, що це була саме та група осіб, яка раніше здійснила силовий прорив в зону АТО.

Серед громадян опинився народний депутат Володимир Парасюк, який, згідно з розповсюдженою раніше заявою, мав в цей час перебувати у лікарні,

– мовиться у повідомленні Шиман.

Відтак, на місце виїхала слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції з метою проведення слідчих дій. Триває перевірка.

Нагадаємо, 14 березня ввечері на блокпості біля Слов’янська стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб на чолі з нардепом Володимиром Парасюком проходити перевірку.



Парасюк заявив, що правоохоронці відкрили по ньому та його побратимах вогонь із вогнепальної зброї.



У Нацполіції заявили, що відкрили провадження за фактом сутичок та звернулися до Генпрокуратури.