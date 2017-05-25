Польща боїться широкомасштабного нападу Росії, – голова МЗС Ващиковський

Вітольд Ващиковський, міністр закордонних справ Польщі, перед зустріччю глав країн-учасниць Північноатлантичного альянсу закликав НАТО розвивати діалог із Росією.

На його думку, постійні перемовини і конусультації щодо конкретних проблем НАТО з РФ є необхідними, повідомляє Die Welt.

Безпека Польщі залежить не тільки від військової сили і стримування,

– зазначив міністр.

За його словами, політичні контакти між Москвою і Північноатлантичним альянсом, які здійснювалися в рамках Ради "Росія-НАТО", були нечастими та малорезультативними, а реального прогресу щодо врегулювання конфлікту на сході України і прозорості під час військових навчань так і не досягнуто.

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Ващиковського насторожує те, що останнім часом Москва часто і без попередження проводить біля своїх західних кордонів навчання з десятками тисяч солдатів. У той же час польський посол задоволений підтримкою Польщі з боку НАТО і США, які розмістили в країні близько 5 тисяч військовослужбовців, хоча цього може виявитися замало у разі наступу Росії.

"Для стримування і захисту від гібридних нападів 5 тисяч солдатів НАТО і армії США досить. Однак, якщо Москва стягне свої підрозділи і почне широкомасштабний напад, цієї кількості не вистачить", – застережливо підкреслив він.

Нагадаємо, 25 травня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО. Глави країн-членів Альянсу під час зустрічі піднімуть питання невиконання Мінських домовленостей.