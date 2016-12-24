Польський уряд "покарав" портал українців за висвітлення "волинської дискусії"

Портал української громади Польщі prostir.pl "покарали" через висвітлення"волинської дискусії". Уряд Польщі повністю позбавив фінансування цей портал.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook головний редактор порталу Prostir.pl Ігор Ісаєв.

"Не обрізати на скількись там відсотків, навіть на 80, щоб яке-небудь "для годиться" зберегти, — мовляв, ми вам давали, а ви не зробили. А взагалі, обрізали в нуль", – написав редактор.

За його словами, польське Міністерство внутрішніх справ вирішило позбавити мій портал Prostir.pl фінансування через висвітлення "волинської дискусії" та напруженої ситуації в Перемишлі.

"Я його зможу далі вести і без грошей — натомість польське МВС знищує мою, хоч і невелику, але все ж команду. Її мені дуже шкода…Порозуміння польсько-українське, говорите?", – написав Ісаєв.