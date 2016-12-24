  • укр
  • рус
20:18
24 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Недалекий кінець Путіна. Хрестовий похід проти комунізму
Вєсті Кремля
22:02, 23 грудня
Вєсті.UA. Обшук у Путіна. Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина
Вєсті.UA
19:32, 23 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 19:00: Резонансне ДТП. Зірваний режим тиші
Випуск новин
19:58, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Польський уряд "покарав" портал українців за висвітлення "волинської дискусії"
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Польський уряд "покарав" портал українців за висвітлення "волинської дискусії"

20:01, сьогодні 563 Читать новость на русском
Редактор обіцяє вести портал і без фінансування
Редактор обіцяє вести портал і без фінансування / dostyp.com.ua

Портал української громади Польщі prostir.pl "покарали" через висвітлення"волинської дискусії". Уряд Польщі повністю позбавив фінансування цей портал.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook головний редактор порталу Prostir.pl Ігор Ісаєв.

"Не обрізати на скількись там відсотків, навіть на 80, щоб яке-небудь "для годиться" зберегти, — мовляв, ми вам давали, а ви не зробили. А взагалі, обрізали в нуль", – написав редактор.

За його словами, польське Міністерство внутрішніх справ вирішило позбавити мій портал Prostir.pl фінансування через висвітлення "волинської дискусії" та напруженої ситуації в Перемишлі.

"Я його зможу далі вести і без грошей — натомість польське МВС знищує мою, хоч і невелику, але все ж команду. Її мені дуже шкода…Порозуміння польсько-українське, говорите?", – написав Ісаєв.

Теги: Україна Польща українці Інтернет
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Дорога до Маріуполя vol.3: про зруйновані українські села та життя бійців на передовій
сьогодні, 17:17 Дорога до Маріуполя vol.3: про зруйновані українські села та життя бійців на передовій
Народний проект 1535
Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
сьогодні, 12:01 Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
418
сьогодні, 09:10 "Пробудження": фільм про стосунки чоловіка і жінки на фоні космосу
Юлія Ліпенцева 930
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Масштабна аварія в Києві: зіштовхнулись маршрутка і тролейбус
 2 листопада , 18:59
Файне місто: як відгримів масштабний український фестиваль у фото
 15 липня , 10:01 2
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук