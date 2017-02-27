Помер екс-глава Тернопільської облради, якого напередодні побили нападники

Колишній голова Тернопільської обласної ради Анатолій Жукінський помер після того, як напередодні на нього скоїли розбійний напад.

Щоправда помер чоловік не від побоїв, а від інфаркту.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Тернопільщини.

Як сказано у повідомленні, на чоловіка напали двоє невідомих. Вони заштовхали пенсіонера в гараж, зв'язали руки, на голову натягнули поліетиленовий пакет та, погрожуючи пістолетом вимагали гроші.

Злочинці відібрали у нього гроші та мобільний, і залишили його непритомного в гаражі. Лише через півтори години він опритомнів та зміг вийти.

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Потерпілого госпіталізували. В нього констатували струс мозку та травми обличчя.

У суботу, 25 лютого, він ще давав свідчення поліції. Проте вже через півтори доби після нападу чоловік помер від інфаркту. Наразі триває слідство.