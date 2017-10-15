Помер голова Єврейського фонду України
14:40, сьогодні 1051 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
На 56-му році з життя пішов голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський.
Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на сторінці у Facebook.
"Помер наш дорогий друг і колега, глава Єврейського фонду України Аркадій Монастирський. Йому було всього 56 років. Світла пам'ять прекрасній людині, чоловікові і батькові", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Помер відомий "цілитель" Алан Чумак
Едуард Долінський додав, що вся єврейська громада співчуває дружині Монастирського Роксані Гамарник та його донькам.
Додамо, Аркадій Монастирський також був головою Громадської ради при Міністерстві освіти і науки та одним із засновників громадського руху за відродження єврейської культури в Україні.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Путін прибув в анексований Крим24 червня , 16:15
Українець Коробов здобув престижну перемогу на шаховому турнірісьогодні , 11:34
СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам13 жовтня , 14:20