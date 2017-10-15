17:12
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Помер голова Єврейського фонду України

14:40, сьогодні 1051 Читать новость на русском
Помер голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський.
Помер голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський. / Фото з відкритих джерел

На 56-му році з життя пішов голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський.

Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на сторінці у Facebook.

"Помер наш дорогий друг і колега, глава Єврейського фонду України Аркадій Монастирський. Йому було всього 56 років. Світла пам'ять прекрасній людині, чоловікові і батькові", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Помер відомий "цілитель" Алан Чумак

Едуард Долінський додав, що вся єврейська громада співчуває дружині Монастирського Роксані Гамарник та його донькам.

Додамо, Аркадій Монастирський також був головою Громадської ради при Міністерстві освіти і науки та одним із засновників громадського руху за відродження єврейської культури в Україні.

Теги: Новини України Втрати
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Більша частина українців не розуміють, що таке справжня
сьогодні, 16:01 Більша частина українців не розуміють, що таке справжня "гібридна війна"
Володимир Шередега 363
На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
сьогодні, 12:02 На самом деле даже такие страны как КНДР уже третий год динамят Кремль
Злой Одессит 1573
Будни
сьогодні, 08:17 Будни "ЛНР": люди начинают осознавать, чего они лишились за последние три года перемен
Ольга Черненко 4379
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 8719
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 1439
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Путін прибув в анексований Крим
 24 червня , 16:15
Російські ватажки на Донбасі приховують смерть підлеглих задля наживи, – розвідка
 16 квітня , 14:42
Українець Коробов здобув престижну перемогу на шаховому турнірі
 сьогодні , 11:34
СБУ зняла заборону на в'їзд двом іспанським журналістам
 13 жовтня , 14:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук