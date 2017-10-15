Помер голова Єврейського фонду України

На 56-му році з життя пішов голова Єврейського фонду України Аркадій Монастирський.

Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на сторінці у Facebook.

"Помер наш дорогий друг і колега, глава Єврейського фонду України Аркадій Монастирський. Йому було всього 56 років. Світла пам'ять прекрасній людині, чоловікові і батькові", – йдеться у повідомленні.

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Едуард Долінський додав, що вся єврейська громада співчуває дружині Монастирського Роксані Гамарник та його донькам.

Додамо, Аркадій Монастирський також був головою Громадської ради при Міністерстві освіти і науки та одним із засновників громадського руху за відродження єврейської культури в Україні.