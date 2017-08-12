Помер відомий російський актор

.

Про це повідомили в прес-службі Александрінського театру.

"У ніч на 12 серпня, на 73-му році життя помер народний артист Росії Віктор Федорович Смирнов", – йдеться в повідомленні.

Протягом останніх років Віктор Смирнов боровся з серйозною хворобою, хоча не припиняв грати в театрі.

Читайте також: Помер Глен Кемпбелл – легендарний кантрі-музикант

"Артист залишався вірним служінню Александрінському театру і був незамінний у багатьох провідних виставах, його нові ролі ставали подіями театрального життя всієї російської сцени", – повідомляють в театрі.

Першою роботою на Александринской сцені після включення його в трупу стала роль Пугачова в спектаклі "Капітанська дочка". Ця роль висунула Смирнова в число провідних майстрів театру.

Смирнов зіграв понад 70 ролей в кіно, в тому числі грав в таких фільмах, як "Борис Годунов" (1986), "Вулиці розбитих ліхтарів" (1998), "Агент національної безпеки - 2" (2000), "Майстер і Маргарита" (2005) і "Ліквідація" (2007). У 1992 році Смирнов удостоївся звання народного артиста Росії.

Про дату церемонії прощання театр повідомить додатково.