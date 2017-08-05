Померла Ірина Бережна: Бондаренко підтвердила інформацію

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Колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна справді загинула. Цю інформацію підтвердила її колишня колега Олена Бондаренко.
"Так, це правда. Ірочка на небесах", – написала Бондаренко.
У коментарях також залишила повідомлення ще одна колишня представниця "Партії регіонів" Олена Лукаш.
"Зі святими упокійся", – сказала Лукаш.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула аварії. ДТП трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією, коли вона їхала з донькою.
Довідка: Ірина Бережна була депутатом двох скликань Верховної Ради шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.