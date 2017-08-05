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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Померла Ірина Бережна: Бондаренко підтвердила інформацію

16:06, сьогодні 3001 Читать новость на русском
Померла Ірина Бережна
Померла Ірина Бережна / Фото з відкритих джерел

Колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна справді загинула. Цю інформацію підтвердила її колишня колега Олена Бондаренко.

"Так, це правда. Ірочка на небесах", – написала Бондаренко.

У коментарях також залишила повідомлення ще одна колишня представниця "Партії регіонів" Олена Лукаш.

"Зі святими упокійся", – сказала Лукаш.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула аварії. ДТП трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією, коли вона їхала з донькою.

Довідка: Ірина Бережна була депутатом двох скликань Верховної Ради шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.

Теги: Новини України Партія регіонів Загинула Ірина Бережна Жертви Аварії та ДТП Олена Лукаш Олена Бондаренко
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