Померла Ірина Бережна: Бондаренко підтвердила інформацію

Колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна справді загинула. Цю інформацію підтвердила її колишня колега Олена Бондаренко.

"Так, це правда. Ірочка на небесах", – написала Бондаренко.

У коментарях також залишила повідомлення ще одна колишня представниця "Партії регіонів" Олена Лукаш.

"Зі святими упокійся", – сказала Лукаш.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула аварії. ДТП трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією, коли вона їхала з донькою.



Довідка: Ірина Бережна була депутатом двох скликань Верховної Ради шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.