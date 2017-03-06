Помічник нардепа збив учасника блокади і втік

Помічник депутата Тетяни Чорновол Андрій Дзіндзя на авто збив одного з учасників торговельної блокади під час сутичок. Чоловік втік із місця аварії.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Вікторія Мамотюк.

Вона зазначила, що постраждалий ветеран АТО написав заяву до поліції. Згодом Андрія Дзіндзя було затримано на блокпосту.

У Штабі блокади підтвердили інформацію про інцидент і додали, що подія сталась на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці.

Внаслідок наїзду учасник блокади отримав тілесні ушкодження. Удар автівкою був настільки сильним, що від зіткнення з чоловіком на автомобілі нападника залишилась вм'ятина на крилі машини.

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