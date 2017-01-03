Помічника нардепа з парламентської коаліції затримали на чималому хабарі

У Львові військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з працівниками поліції затримала «на гарячому» за вимагання хабара помічника одного з народних депутатів.

Про факт затримання повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Хабара помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за не створення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів до правоохоронних та контролюючих органів,

– зазначив анатолій Матіос.

Військовий прокурор не повідомив ім'я затриманого та чиїм помічником він є, вказавши лише на те, що нардеп належить до парламентської коаліції.

Сума хабара, яку вилучили в повному обсязі, становить 140 тисяч гривень.

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