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Помстились поліції: В Росії діти розгромили машину правоохоронців: відео

18:06, сьогодні 1753 Читать новость на русском
В Росії школярі атакували машину поліції
В Росії школярі атакували машину поліції

В російському місті Челябінськ школярі розгромили поліцейську машину на фестивалі фарб.

Про це пише видання vlada.io, посилаючись на російські місцеві ЗМІ.

В мережі оприлюднили відео з цієї події.

Зокрема, діти штовхали поліцейську машину та закидали фарбою. Більше того, вони викрикували образи на адресу поліцейських, які в цей момент перебували в автівці.

Цю інформацію підтвердили і в прес-службі ГУ МВС Росії, однак наголосили, що масових заворушень вдалось уникнути.

В Росії діти напали на авто поліції

Нагадаємо, ввечері 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлета" Вільяма Шекспіра. Згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам . Однак, інцидент набув серйозного резонансу в суспільстві.

Теги: Новини Росії
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