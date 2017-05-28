Помстились поліції: В Росії діти розгромили машину правоохоронців: відео

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В російському місті Челябінськ школярі розгромили поліцейську машину на фестивалі фарб.
Про це пише видання vlada.io, посилаючись на російські місцеві ЗМІ.
В мережі оприлюднили відео з цієї події.
Зокрема, діти штовхали поліцейську машину та закидали фарбою. Більше того, вони викрикували образи на адресу поліцейських, які в цей момент перебували в автівці.
Цю інформацію підтвердили і в прес-службі ГУ МВС Росії, однак наголосили, що масових заворушень вдалось уникнути.
В Росії діти напали на авто поліції
Нагадаємо, ввечері 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлета" Вільяма Шекспіра. Згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам . Однак, інцидент набув серйозного резонансу в суспільстві.