Популяція зубрів на Львівщині збільшилась втричі: тваринам шукають новий дім
За 7 років проживання в заповіднику "Сколівські бескили", що на Львівщині, популяція зубрів збільшилася втричі.
Зубр європейський вже кілька десятиліть занесений до Червоної книги України. На Львівщині зубри живуть у селі Майдан на території заповідника і завдяки хорошим умовам їхня популяція настільки збільшилась, що тварини почали дошкуляти місцевим.
Місцеві хочуть створити новий заповідник далеко в горах – комфортніший для диких тварин.
Завезли зубрів в область у 2009 році в рамках програми з відродження цих звірів. Тоді з Австрії привезли 11 тварин. Тепер їх там 28, а все завдяки хорошому догляду.
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Влітку вони живуть як звичайні дикі звірі: ходять по лісі, скубають травичку, тобто влітку вони харчуються самі. Тому зустріти зубра в той період практично нереально, вони ховаються високо вгорах.
Зате зимою заповідних тварин можна побачити ледь не впритул. Тож є ідея створити туристичні маршрути.
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