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Порошенко назвав країни, з якими Україна буде розвивати відносини

22:23, сьогодні 116 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / www.gettyimages.com

Президент Петро Порошенко розповів, з якими країнами-партнерами Україна має намір розвивати двосторонні відносини.

Зокрема, глава держави назвав: країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Латинської Америки і Африки.

Про це Порошенко заявив під час щорічної зустрічі з дипломатичним корпусом.

"Україна готова до двостороннім взаєминам з країнами АТР, Близького Сходу, Латинської Америки, країнами Африки. Час для взаємних візитів", – написав він у Twitter.

Читайте також: Порошенко озвучив орієнтири і завдання України у 2017-му

Теги: Україна Політика Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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