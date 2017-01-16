Порошенко назвав країни, з якими Україна буде розвивати відносини

Президент Петро Порошенко розповів, з якими країнами-партнерами Україна має намір розвивати двосторонні відносини.

Зокрема, глава держави назвав: країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Латинської Америки і Африки.

Про це Порошенко заявив під час щорічної зустрічі з дипломатичним корпусом.

"Україна готова до двостороннім взаєминам з країнами АТР, Близького Сходу, Латинської Америки, країнами Африки. Час для взаємних візитів", – написав він у Twitter.

Україна готова до двосторонніх взаємин з країнами АТР, Близького Сходу, Латинської Америки, країнами Африки. Час для взаємних візитів — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

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