Порошенко відреагував на теракт у Стамбулі: ми поділяємо скорботу турецького народу

Після кривавого теракту у Стамбулі, Президент України Петро Порошенко висловив співчуття турецькому народу.

Глава Української держави направив Президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану слова співчуття.

В Україні шоковані звісткою про жахливий терористичний акт, підступно скоєний у новорічну ніч у м. Стамбул, який спричинив десятки людських жертв. Ми поділяємо скорботу турецького народу. Сумуємо разом з тими, хто втратив рідних та близьких,

– йдеться у співчутті.

Також Президент України висловив співчуття та підтримку турецькому народу.

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"Від імені народу України та від мене особисто прошу передати глибокі співчуття і слова підтримки родинам загиблих і побажання найскорішого одужання усім пораненим. Україна рішуче засуджує тероризм у всіх його проявах і виступає за консолідацію зусиль світової спільноти у боротьбі з цією загрозою", – наголосив Глава держави.

Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, яку влаштували невідомі у костюмах Санта-Клаусів. Відомо про 39 загиблих людей.