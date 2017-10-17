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Порошенко засудив захоплення вертолітного майданчика Януковича: будівля належить державі

14:13, сьогодні 340 Читать новость на русском
Вертолітний майданчик Януковича вже є державною власністю, заявив Порошенко
Вертолітний майданчик Януковича вже є державною власністю, заявив Порошенко / Прес-служба Президента України

У вівторок, 17 жовтня, Президент України Петро Порошенко засудив захоплення будівлі вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича в Києві. Президент назвав такий вчинок представників правих політичних сил абсолютно неприйнятним.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з президентом Мальти в Києві.

Зазначимо, 16 жовтня члени "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли під свій контроль будівлю вертолітного майданчика Януковича, що розташований на Парковій дорозі в Києві.

Іноді прикладом того, як можна стукати у відчинені двері, є абсолютно неприйнятне захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути в державну власність, коли вона вже рішенням прокуратури і є у державній власності, тільки на законних підставах, і очікує рішення суду,
– заявив Порошенко.

Глава держави наголосив, що будь-які методи повернення об'єктів у державну власність не правовим шляхом – абсолютно неприйнятні.

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"Будь-які інші форми ведуть до отаманщини і хаосу, і є абсолютно неприйнятними", – резюмував президент.

Додамо, що у свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила у своєму Facebook, що будівля вертолітного майданчика за рішенням суду перебуває на зберіганні держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів".

До уваги тих, хто захопив вертолітний майданчик на вул. Паркова. Цей об'єкт – у власності держави! Генеральна прокуратура України за нього довго боролася в судах,
– мовиться у повідомленні Сарган.

Вона нагадала, що управління ГПУ з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві за ознаками низки кримінальних злочинів.

"У ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні ухвалою суду від 04.07.2014 накладено арешт на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Паркова дорога", – написала речниця глави ГПУ.

Вона також зазначила, що 14 липня 2017 року за результатами розслідування екс-мерові Києва Леонідові Черновецькому було повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення.

Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Петро Порошенко Віктор Янукович ГПУ
Джерело: 24 Канал
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