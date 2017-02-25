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Порошенко затвердив терміни проведення військових призовів у 2017 році

13:51, сьогодні 1370 Читать новость на русском
Військові ЗСУ
Військові ЗСУ / zalizyaka.livejournal.com

Президент України Петро Порошенко підписав указ, який визначає терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки.

Указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році" підписав Президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з укагом, із ЗСУ та інших військових формувань, ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту, – "24") військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені терміни строкової військової служби, будуть звільнені в запас у травні – червні та у жовтні – листопаді 2017 року.

Інші військові-строковики, які вислужили встановлені терміни, будуть звільнені у запас у квітні – червні та у жовтні – грудні 2017 року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також здійснюватиметься навесні та восени: у квітні – травні та жовтні – листопаді 2017 року.

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Зазначимо, указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2017 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2017 року.

Теги: Україна Збройні Сили України Президент України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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