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Посадовця з Держгеокадастру впіймали на грандіозному хабарі: фото

10:10, сьогодні 767 Читать новость на русском
Впіймали хабарника
Впіймали хабарника / 24 Канал

Військова прокуратура затримала головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру на хабарі.

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Посадовець отримав "винагороду" в розмірі 200 тисяч гривень за зміну цільового призначення 35 земельних ділянок у передмісті Києва.

Наразі вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Читайте також: СБУ спіймала на хабарі військового комісара на Харківщині

Теги: Україна Хабар Корупція
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